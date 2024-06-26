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Фестиваль красок, пенное шоу и дискотека: в Тульской области отметят 100-летие Тепло-Огаревского района
Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестиваль красок, пенное шоу и дискотека: в Тульской области отметят 100-летие Тепло-Огаревского района

Публикуем афишу мероприятий.

В этом году исполняется 100 лет создания Тепло-Огаревского района. В преддверии праздника в муниципалитете запланирована широкая программа. Жителей района ждут спортивные и культурные события.

26 июня в рамках музыкального марафона состоятся концерт в Озерском сельском ДК и хореографический праздник в Детской музыкальной школе. Также будут подведены итоги конкурса семейных видеороликов «Горжусь тобой, мой край родной».

27 июня в Тепло-Огаревской библиотеке пройдет музыкально-литературный вечер «Поэты земли Тепло-Огаревской». Начало в 16.00. А 28 июня — конкурс чтецов «Читаю о любимом крае». Начало в 17.00.

В Художественно-краеведческом музее 26 июня подведут итоги акций «Я желаю родному району» и «Сквозь время». Посетители увидят самые интересные поздравления от жителей. А 28 июня отметят наиболее активных участников акции «100 добрых дел к Дню рождения района». В течение месяца добровольцы района делали добрые дела: благоустраивали территории, проводили уборку на памятниках, детских площадках, помогали пожилым людям. Начало мероприятий в 11.00.

28 июня в 16.00 на стадионе поселка Теплое состоится турнир по футболу, в 18.00 на волейбольной площадке в парке пройдет районный турнир по волейболу.

Основное празднование запланировано на 29 июня.

На площади у здания межпоселенческого Дома культуры пос. Теплое почти весь день будут проходить творческие мероприятия, концерты и вступления.

В программе:

  • 15.00 — фестиваль красок, анимация,
  • 16.00 — выступление кавер-группы «Ноувентус»,
  • 17.00 — концерт детского творчества,
  • 19.00 — пенное шоу и дискотека,
  • 20.00 — выступление коллектива народного творчества «Субботея»,
  • 20.30 — выступление кавер-группы Jazzophrenia,
  • 22.00 — файер-шоу.

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