Стрелял из «Сайги» на детской площадке: агрессивного стрелка с улицы Хворостухина будут судить за хулиганство

51-летний туляк обвиняется в совершении хулиганства с применением оружия.

1 апреля 2024 года в дневное время пьяный мужчина рядом с детской площадкой дома № 11 по ул. Хворостухина, на которой гуляли женщины с детьми, выстрелил в воздух из карабина «Сайга-20С». Причиной стала малозначительная ссора с соседями.

В ходе расследования карабин с патронами у злоумышленника изъяли.

— Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления полностью признал. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу, — рассказала пресс-служба облпрокуратуры.