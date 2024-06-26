Администрация Тулы продает недострой в поселке Скуратовском

Администрация Тулы вновь проведет аукцион по продаже недостроя в поселке Скуратовском с кадастровым номером 71:30:000000:5872. Строительная готовность здания составляет 88%. Площадь застройки — 942,4 кв. м.

Стоит отметить, что здание продают без объявления цены. Мэрия проводила аукцион еще в феврале и апреле 2024 года, однако желающих приватизировать объект так и не нашлось. Торги признали несостоявшимися.

Новый аукцион состоится 29 июля в 10 часов. Сумма задатка — 1,1 млн рублей. Заявки будут принимать до 25 июля.

В список для продажи вошел и земельный участок с кадастровым номером 71:30:090205:1262 в поселке Южном площадью 1340 «квадратов».

Категория земель — земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание.