В Туле выросли цены на аренду квартир: больше всего подорожали «двушки»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле выросла стоимость аренды всех видов квартир, однако «двушки» подорожали больше всего — на 13,4%, сообщили аналитики портала «Мир квартир».

Так, аренда «однушки» обойдется жителю оружейной столицы в 24 946 рублей (+11,5%), «двушки» — 28 977 рублей (13,4%), «трешки» — 33 948 рублей (+12,4%).

В 2023 году за аренду однокомнатной квартиры жители платили в среднем 22 378 рублей, двухкомнатной — 25 564 рубля, за трешку приходилось отдать 30 213 рублей.

Повышение цен на аренду квартир выросло вместе со спросом. Например, однокомнатные квартиры за первое полугодие 2024 года подорожали в 63 городах из 70, а в 7 упали. В среднем по России рост ставки составит 8,4% — до 23 074 рубля в месяц. Сильнее всего повышение затронуло Череповец (+47,6%), при этом подешевели квартиры в Белгороде (-12,4%).

По стране цены на «двушки» выросли на 7,5% — 29 369 рублей. Особенно ценники выросли в Череповце (+37,6%), но подешевели квартиры с двумя комнатами в Якутске (-13%).

«Трешки» подорожали в 54 городах. В среднем они стоят 35 995 рублей, что на 5,8% дороже, чем в начале года. Сильнее всего цены выросли в Череповце (54,9%), а подешевели — в Белгороде (-18,9%).