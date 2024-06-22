В Белевском районе захоронили останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В субботу, 22 июня на Кургане Бессмертия в Белевском районе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

Во время него захоронили останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На митинг приехал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев:

— Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Миллионы людей положили свои жизни ради нашего будущего. Героизм наших соотечественников не имеет аналогов в истории. Сегодня наши бойцы снова сражаются, как и их деды много лет назад. Они проявляют такую же доблесть, не жалеют себя, с честью выполняют свой долг, защищают свою страну, наше право на мирную жизнь, наше будущее. Белёвская земля в полной мере ощутила все тяготы войны: два года тяжёлых боев и десятки тысяч погибших солдат. Мы всегда будем помнить героев, защищать свою страну и право на счастливую жизнь и никогда никому не позволим искажать историческую правду. Низкий поклон ветеранам! Вечная память павшим!

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

— Жены и матери погибших на войне бойцов своими руками насыпали этот курган. Это память родителей, родных, не дождавшихся своих родственников. Белевский район до 1943 года, оставаясь под оккупантами, понес серьезные потери среди мирного народа, среди бойцов, которые защищали интересы нашей страны, интересы нашей области.

Сегодня мы со всеми воинскими почестями предадим земле останки 22 бойцов. Это наш священный долг.

Останки бойцов обнаружили во время весеннего этапа Всероссийской «Вахта Памяти». Удалось установить имена четырёх из них.

Работа поисковиков продолжается. Сейчас они работают на территории, на которой, по предварительным данных, захоронены тела более 100 солдат.

Михаил Булдаков, командир поискового отряда «Штурм»:

— В настоящий момент в рамках летнего этапа поисковых экспедиций нашим отрядом проводятся работы в районе деревни Карлово, в десяти километрах от Белева. Нами обнаружено крупное неучтенное воинское захоронение. В настоящем моменту извлечены останки 78 бойцов, доподлинно установлены имена 48.

Установить имена стольких многих солдат удалось благодаря наденному медальону лейтенанта Потеряева. Он был командиром минометной батареи. Изучение архивов дало нам понять, что Потеряев был одним из 48 захороненных на это месте солдат. Это уникальный случай.

Раскопками в этом месте занимаются взрослые поисковики, настолько сложная необходима работа. Самый старший из них — Сергей Куденов.

— Первых солдат я находил, когда мне было 15 лет. Тогда поисковых отрядов не было, я искал сам, потом запоминал места. Присоединился к поисковым отрядам сразу же, как они у нас появились, это было в 1995 году. И больше не уходил.

А моей семье всегда чтили память тех, кто воевал. Мой отец фронтовик, мы много говорили о войне, поэтому мне важно делать все, чтобы сохранять память о героях. Это у меня в генах.

Мне нравится, что в поисковые отряды приходит все больше людей. Это люди самых разных профессий. Я вот, например, всю жизнь проработал водителем. Профессия поисковика не так важна, важно то, ради чего он делает эту работу.