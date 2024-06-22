Школа критики в Ясной Поляне объявляет новый набор

Школа литературной критики будет проходить с 24 по 30 августа 2024 года в Ясной Поляне. Заявки на участие принимаются до 7 июля включительно.

Школа критики была основана в 2021 году в рамках Международных яснополянских писательских встреч. В этом году она будет проходить в четвертый раз.

В первых трех литературных школах приняли участие 68 литературных критиков из Екатеринбурга, Кемерова, Краснодара, Красноярска, Минска, Москвы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Ноябрьска, Санкт-Петербурга, Сарова, Твери, Челябинска и других городов.

Школа литературной критики в Ясной Поляне предполагает очную форму активного взаимодействия молодых критиков и уже известных авторов и критиков. Выпускники яснополянской Школы литературной критики входят в состав рабочей группы премии «Ясная Поляна», которая работает совместно с жюри в отборе книг для номинаций «Современная русская проза» и «Иностранная литература».

В этом году в рамках школы практическую работу проведут:

книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания», главный редактор литературного медиа «Билли», автор телеграм-канала «Мамлыга WB» Максим Мамлыга;

профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак;

литературныи? критик, обозреватель Forbes, старшии? преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина;

литературный критик, главный редактор издательства «Альпина. Проза», первый заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьева;

литературный критик, редактор, автор телеграм-канала «сЧётчик Родионова» Иван Родионов.

Преподавателями и наставниками также выступят члены жюри премии «Ясная Поляна»: писатель Павел Басинский, ректор Литературного института Алексей Варламов и прозаик Владислав Отрошенко.

Председатель жюри премии «Ясная Поляна» Владимир Толстой:

Владимир Толстой Объявляем новый отборочный конкурс в Школу критики имени Курбатова, которая по традиции пройдет в Ясной Поляне в канун дня рождения Льва Толстого по старому стилю. Задание необычное, посвящено в этот раз теме причудливых снов. Тем интереснее будет отбирать тех, кто наиболее творчески подойдет к решению этой задачи!

Для участия необходимо подать заявку. По результатам конкурса будет выбрано 15 участников. Результаты будут объявлены не позднее 1 августа.

При отборе, помимо качества присланных текстов, организаторы будут уделять особое внимание мотивационному письму, прилагаемому к заявке. Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, также организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и транспорт до Ясной Поляны и обратно.

По окончании школы участники получат сертификаты, а лучшие критические работы будут опубликованы на площадках партнеров — в толстых журналах и на литературных порталах. Самые яркие участники школы будут приглашены в рабочую группу литературной премии «Ясная Поляна».