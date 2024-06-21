Туляки получили по 10 тысяч рублей за то, что «сдали» поджигателей травы

Фото из архива Myslo.

С начала пожароопасного сезона сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области составили 255 протоколов по фактам несанкционированных палов сухой растительности и мусора.

К административной ответственности привлекли 242 человека, 10 должностных лиц и три юрлица. Сумма наложенных штрафов —

свыше 1 200 000 рублей.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует практика денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о виновниках ландшафтных пожаров.

В это году направлено девять заявлений на получение таких выплат. Вознаграждение в размере 10 тысяч рублей выплачивает министерство труда и социальной защиты Тульской области.