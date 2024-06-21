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Туляки получили по 10 тысяч рублей за то, что «сдали» поджигателей травы
Фото из архива Myslo.

Туляки получили по 10 тысяч рублей за то, что «сдали» поджигателей травы

9 жителям региона выплатили вознаграждение, а виновникам придется заплатить штрафы.

С начала пожароопасного сезона сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области составили 255 протоколов по фактам несанкционированных палов сухой растительности и мусора. 

К административной ответственности привлекли 242 человека, 10 должностных лиц и три юрлица. Сумма наложенных штрафов — 
свыше 1 200 000 рублей.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует практика денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о виновниках ландшафтных пожаров. 

В это году направлено девять заявлений на получение таких выплат. Вознаграждение в размере 10 тысяч рублей выплачивает министерство труда и социальной защиты Тульской области.

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