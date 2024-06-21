Поисковики установили имя одного из красноармейцев, найденных под Белевом

Фото Михаила Булдакова.

Поисковый отряд «Штурм» продолжает летнюю полевую экспедицию «Вахта памяти. „Тульский рубеж — 2024“». Искатели ведут раскопки в районе д. Карлово Белёвского района. Вместе с останками одного из бойцов был обнаружен «смертный медальон». Волонтёрам удалось прочитать вкладыш и установить личность воина.

Это лейтенант 2-й минометной роты 479-го минометного батальона 149-й стрелковой дивизии Иван Антонович Потеряев, 1910 года рождения. Он был призван в РККА Кишертским райвоенкоматом Молотовской (ныне Пермской) области. Согласно архивным данным, Иван Потеряев погиб 8 июля 1942 года. Теперь «Штурм» займётся поиском родственников офицера.