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Поисковики установили имя одного из красноармейцев, найденных под Белевом
Фото Михаила Булдакова.

Поисковики установили имя одного из красноармейцев, найденных под Белевом

Волонтёры расшифровали личный опознавательный знак, обнаруженный среди личных вещей бойца.

Поисковый отряд «Штурм» продолжает летнюю полевую экспедицию «Вахта памяти. „Тульский рубеж — 2024“». Искатели ведут раскопки в районе д. Карлово Белёвского района. Вместе с останками одного из бойцов был обнаружен «смертный медальон». Волонтёрам удалось прочитать вкладыш и установить личность воина.

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Это лейтенант 2-й минометной роты 479-го минометного батальона 149-й стрелковой дивизии Иван Антонович Потеряев, 1910 года рождения. Он был призван в РККА Кишертским райвоенкоматом Молотовской (ныне Пермской) области. Согласно архивным данным, Иван Потеряев погиб 8 июля 1942 года. Теперь «Штурм» займётся поиском родственников офицера.

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