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Под Тулой с помощью беспилотника спасатели МЧС поймали поджигательницу травы
Кадр из видео.

Под Тулой с помощью беспилотника спасатели МЧС поймали поджигательницу травы

На женщину составили административный протокол.

Вблизи деревни Казачий Хутор городского округа Тулы сотрудники МЧС России по Тульской области патрулировали местность с использованием беспилотников. Во время рейда они обнаружили горящую сухую растительность вблизи частных домов, следом нашелся и поджигатель.

Инспекторы государственного пожарного надзора составили на нарушительницу правил пожарной безопасности административный протокол и провели профилактическую разъяснительную беседу, а также потушили горение травы ранцевым огнетушителем.

С начала пожароопасного периода на территории Тульской области зарегистрировано уже 278 выездов пожарной охраны на горение сухой травы.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности в виде наложения штрафа:

  • на граждан в размере от 5000 до 15 000 рублей;
  • на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.

В случае наступления серьёзных последствий от пожара поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут уголовную ответственность.

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