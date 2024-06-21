  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк перебил неприятелю кисти рук лопатой - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк перебил неприятелю кисти рук лопатой
Фото Алексея Пирязева.

Туляк перебил неприятелю кисти рук лопатой

Приговор — год условно.

Ленинский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 19 июля 2023 года в деревне Морозовке туляк поссорился с мужчиной и несколько раз ударил его по пальцам черенком от лопаты: потерпевший получил закрытые переломы костей кистей рук. Эксперты квалифицировали это как вред здоровью средний тяжести.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Его признали виновным и с учетом ряда смягчающих обстоятельств назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год условно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:34 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное дело
Люди
Ленинский районный суд

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки получили по 10 тысяч рублей за то, что «сдали» поджигателей травы
Туляки получили по 10 тысяч рублей за то, что «сдали» поджигателей травы
В отпуск с новеньким смартфоном — «Летний марафон выгод» в билайне
В отпуск с новеньким смартфоном — «Летний марафон выгод» в билайне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.