Туляк перебил неприятелю кисти рук лопатой

Фото Алексея Пирязева.

Ленинский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 19 июля 2023 года в деревне Морозовке туляк поссорился с мужчиной и несколько раз ударил его по пальцам черенком от лопаты: потерпевший получил закрытые переломы костей кистей рук. Эксперты квалифицировали это как вред здоровью средний тяжести.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Его признали виновным и с учетом ряда смягчающих обстоятельств назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год условно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.