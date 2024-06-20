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Жителей Советска из-за ремонта теплосетей почти на месяц оставили без горячей воды
Фото из архива Myslo

Жителей Советска из-за ремонта теплосетей почти на месяц оставили без горячей воды

Изначально работы должны были пройти с 3 по 16 июня, но затем их продлили до 30 числа включительно.

В редакцию Myslo обратился житель Советска Закир М. Он рассказал, что 3 июня городские власти объявили о прекращении подачи тепла и горячей воды в дома. Причина – замена магистральных и распределительных теплосетей, которая должна была продлиться до 16 июня.

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А 17 числа стало известно, что срок ремонта «из-за увеличения объёмов работ» продлён до конца месяца. Уточняется, что сидеть без горячей воды жители Советска должны ради «повышения надёжности теплоснабжения в отопительный период».

«По закону, время ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Жителей Советска мучает вопрос: зачем администрация  обманула их и перенесла сроки? А судя по тому, что весь город перекопан сверху донизу, в указанные сроки ничего не успеют заменить т. к. старые трубы ещё даже не извлечены!!!»

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Также читатель прислал нам кадры, снятые на улицах города. Картина, прямо скажем, удручающая: переполненные мусорные площадки, разбитые дороги, закрытые старыми дверями колодцы и заросшие сорняками тротуары.

«У администрации явные проблемы не только в управлении городом. Советск превратился в настоящие джунгли и погряз в мусоре! Ну и, конечно, бездорожье – яма на яме. Администрацию давно пора гнать вшивой палкой! Жаль, что Д. Миляев не хочет на весь этот бардак обращать внимание», – пишет Закир М.

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Фотограф:
сегодня, в 19:44 0
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Место
Тульская областьСоветск
 

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