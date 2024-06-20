Как приумножить свои накопления с помощью государства?

Об этом говорили представители Министерства финансов РФ на семинаре. Послушали и записали все для вас.

В четверг, 20 июня, в Туле при поддержке Министерства финансов РФ прошел семинар-совещание, посвященный реализации в регионе Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Эксперты рассказали тулякам, как копить деньги так, чтобы государство удваивало сбережения.

Что такое Программа долгосрочных сбережений?

Программа долгосрочных сбережений позволяет сформировать денежную подушку безопасности. Для молодых людей это шанс удобно накопить на крупную покупку — недвижимость или машину, а для более старшего возраста — получить дополнительный доход к пенсии.

Механизм прост: вы кладете на счет деньги, которые государство приумножает. Софинансирование составляет до 36 тысяч рублей в год. Рисков никаких: до 2,8 млн рублей, включая инвестиционный доход, застрахованы. Это больше, чем сумма страхования вкладов в банке. Кроме того, на этапе накопления наследуется 100% средств на счете.

Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области:

— Регион активно участвует в Программе долгосрочных сбережений, которая помогает жителям сберечь и приумножить накопления, попробовать себя в инвестициях с доходом, гарантированным государством, без риска потери сбережений. ПДС — один из приоритетных социальных проектов для Тульской области.

Поучаствовать в программе может любой совершеннолетний гражданин РФ. У большинства людей есть пенсионные накопления, которые хранятся в социальном фонде России и в негосударственных пенсионных фондах. Если люди будут помимо этого вкладывать свои средства, то государство софинансирует эти суммы.

Ставка финансирования зависит от уровня дохода. Если человек получает до 80 тысяч рублей в месяц, то государство профинансирует его инвестиции в соотношении рубль к рублю, если от 80 до 150 тысяч — 50 коп. софинансирования на каждый вложенный рубль, больше 150 тысяч — 25 коп. на каждый рубль. Максимальная сумма софинансирования — 36 тысяч рублей в год.

Договор заключается на 15 лет. Воспользоваться деньгами раньше обозначенного срока смогут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины после 60 лет. Также забрать средства раньше можно при особых жизненных обстоятельствах, например потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения.

Как поучаствовать в программе?

Для вступления в Программу необходимо выбрать негосударственный пенсионный фонд, заключить с ним договор, сделать первый взнос и вносить любые суммы в любое время. Сделать свой выбор можно онлайн или в офисах негосударственных фондов.

Наталия Каменская, начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Департамента финансовой политики Минфина РФ:

–Что может быть приятнее, чем уведомление о зачислении средств? Когда люди наглядно увидят, как работают в Программе их деньги, как они умножаются благодаря государству, они станут еще более лояльными к ней. Человеку важно видеть результаты вложенных усилий и оценивать их эффективность. Программа как раз позволяет это сделать. Отслеживать динамику средств можно будет на сайте или в мобильном приложении фонда, с которым участник ПДС заключил договор, — там будет вся информация о размере полученного инвестдохода от управления сбережениями.

Чтобы изъявить свое желание участвовать в Программе онлайн, гражданину необходимо зайти на сайт Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, найти раздел о программе долгосрочных сбережений, выбрать негосударственный фонд из списка предложенных, а затем подписать онлайн-договор.

Если же гражданин хочет вступить в программу офлайн, ему нужно будет лично прийти в выбранный негосударственный пенсионный фонд.

Вступить в программу можно в любое время. В данный момент предоставляют программу долгосрочного сбережения 24 негосударственных пенсионных фонда из 35. Все они гарантированно надежны и прошли проверку Банка России.

В будущем году участники Программы смогут получать уведомления о размере начисленного софинансирования, а также подробную информацию о произведенных расчетах через Госуслуги.

Сколько можно заработать?

Минимальное вложение по Программе составляет всего 2000 рублей в месяц. Но заработать на них можно довольно много.

Алексей Денисов, вице-президент Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»:

— За 15 лет участник может накопить на счете более 1,9 млн рублей, при том что объем его собственных вложений составит меньше половины — 540 тысяч рублей.

— ПДС — простой, понятный и доступный абсолютному большинству россиян инструмент, именно тот, который поможет человеку начать копить деньги, научит его откладывать. Благодаря программе можно сформировать привычку заботиться о своем будущем и планировать бюджет. Маленькие усилия, прикладываемые регулярно, способны дать очень хороший результат в перспективе. 100 рублей в день — та самая пресловутая чашка кофе, это такая трата, которую человек не замечает. В месяц это три тысячи, в год — 36 тысяч рублей. Это сумма, которую легко можно отложить, и по ПДС государство вам будет ее удваивать на протяжении большей части срока договора.

Полная информация о Программе — на сайте http://pds.napf.ru/.