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Как приумножить свои накопления с помощью государства?

Как приумножить свои накопления с помощью государства?

Об этом говорили представители Министерства финансов РФ на семинаре. Послушали и записали все для вас.

В четверг, 20 июня, в Туле при поддержке Министерства финансов РФ прошел семинар-совещание, посвященный реализации в регионе Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Эксперты рассказали тулякам, как копить деньги так, чтобы государство удваивало сбережения.

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Что такое Программа долгосрочных сбережений?

Программа долгосрочных сбережений позволяет сформировать денежную подушку безопасности. Для молодых людей это шанс удобно накопить на крупную покупку — недвижимость или машину, а для более старшего возраста — получить дополнительный доход к пенсии.

Механизм прост: вы кладете на счет деньги, которые государство приумножает. Софинансирование составляет до 36 тысяч рублей в год. Рисков никаких: до 2,8 млн рублей, включая инвестиционный доход, застрахованы. Это больше, чем сумма страхования вкладов в банке. Кроме того, на этапе накопления наследуется 100% средств на счете.

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Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области:

— Регион активно участвует в Программе долгосрочных сбережений, которая помогает жителям сберечь и приумножить накопления, попробовать себя в инвестициях с доходом, гарантированным государством, без риска потери сбережений. ПДС — один из приоритетных социальных проектов для Тульской области.

Поучаствовать в программе может любой совершеннолетний гражданин РФ. У большинства людей есть пенсионные накопления, которые хранятся в социальном фонде России и в негосударственных пенсионных фондах. Если люди будут помимо этого вкладывать свои средства, то государство софинансирует эти суммы.

Ставка финансирования зависит от уровня дохода. Если человек получает до 80 тысяч рублей в месяц, то государство профинансирует его инвестиции в соотношении рубль к рублю, если от 80 до 150 тысяч — 50 коп. софинансирования на каждый вложенный рубль, больше 150 тысяч — 25 коп. на каждый рубль. Максимальная сумма софинансирования — 36 тысяч рублей в год.

Договор заключается на 15 лет. Воспользоваться деньгами раньше обозначенного срока смогут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины после 60 лет. Также забрать средства раньше можно при особых жизненных обстоятельствах, например потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения.

Как поучаствовать в программе?

Для вступления в Программу необходимо выбрать негосударственный пенсионный фонд, заключить с ним договор, сделать первый взнос и вносить любые суммы в любое время. Сделать свой выбор можно онлайн или в офисах негосударственных фондов.

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Наталия Каменская, начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Департамента финансовой политики Минфина РФ:

–Что может быть приятнее, чем уведомление о зачислении средств? Когда люди наглядно увидят, как работают в Программе их деньги, как они умножаются благодаря государству, они станут еще более лояльными к ней. Человеку важно видеть результаты вложенных усилий и оценивать их эффективность. Программа как раз позволяет это сделать. Отслеживать динамику средств можно будет на сайте или в мобильном приложении фонда, с которым участник ПДС заключил договор, — там будет вся информация о размере полученного инвестдохода от управления сбережениями.

Чтобы изъявить свое желание участвовать в Программе онлайн, гражданину необходимо зайти на сайт Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, найти раздел о программе долгосрочных сбережений, выбрать негосударственный фонд из списка предложенных, а затем подписать онлайн-договор.

Если же гражданин хочет вступить в программу офлайн, ему нужно будет лично прийти в выбранный негосударственный пенсионный фонд.

Вступить в программу можно в любое время. В данный момент предоставляют программу долгосрочного сбережения 24 негосударственных пенсионных фонда из 35. Все они гарантированно надежны и прошли проверку Банка России.

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В будущем году участники Программы смогут получать уведомления о размере начисленного софинансирования, а также подробную информацию о произведенных расчетах через Госуслуги.

Сколько можно заработать?

Минимальное вложение по Программе составляет всего 2000 рублей в месяц. Но заработать на них можно довольно много.

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Алексей Денисов, вице-президент Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»:

— За 15 лет участник может накопить на счете более 1,9 млн рублей, при том что объем его собственных вложений составит меньше половины — 540 тысяч рублей.

— ПДС — простой, понятный и доступный абсолютному большинству россиян инструмент, именно тот, который поможет человеку начать копить деньги, научит его откладывать. Благодаря программе можно сформировать привычку заботиться о своем будущем и планировать бюджет. Маленькие усилия, прикладываемые регулярно, способны дать очень хороший результат в перспективе. 100 рублей в день — та самая пресловутая чашка кофе, это такая трата, которую человек не замечает. В месяц это три тысячи, в год — 36 тысяч рублей. Это сумма, которую легко можно отложить, и по ПДС государство вам будет ее удваивать на протяжении большей части срока договора.

Полная информация о Программе — на сайте http://pds.napf.ru/.

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