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Новая схема: мошенники начали обманывать выпускников

Новая схема: мошенники начали обманывать выпускников

Выпускники стали получать в мессенджеры сообщения с требованием оплатить штраф за списывание.

Как рассказали в тульском отделении Банка России, мошенники представляются наблюдателями экзаменационной комиссии, уверяют, что камеры зафиксировали списывание во время тестирования, и требуют оплатить штраф. 

Школьнику сразу присылают ссылку для оплаты штрафа. Но на самом деле она ведет на фишинговую страницу. Если перейти по ссылке и ввести там данные банковской карты, преступники могут украсть с нее все деньги.

Мошенники находят контакты выпускников в украденных базах данных, на различных форумах, в телеграм-каналах, которые посвящены выпускным экзаменам или поступлению в вузы.

Нарушение правил сдачи государственных экзаменов действительно грозит штрафом — от 3000 до 5000 рублей. Но если выпускника поймали на списывании, экзаменационная комиссия составляет протокол и передает дело в суд. Так что штраф может быть назначен только по решению суда. При этом школьников и их родителей никогда не просят в мессенджере оплатить штраф по ссылке.
 

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