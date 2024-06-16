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Донскому присвоено почётное звание «Город воинской доблести»
Фото: donskoy.tularegion.ru

Донскому присвоено почётное звание «Город воинской доблести»

Соответствующее решение было принято на заседании профильной комиссии.

В Туле состоялось заседание Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Тульской области. На повестке дня был вопрос о присвоении Донскому почетного звания «Город воинской доблести». Докладчиком выступила глава муниципального образования Елена Александрова. Члены комиссии поддержали её инициативу. 

Почётное звание «Город воинской доблести» является высшей степенью признательности жителей Тульской области. При рассмотрении вопроса о присвоении почётного звания учитываются заслуги защитников Отечества, ставшие примером доблести, чести и мужества для поколений российских граждан. Ранее соответствующие звания получили Новомосковск, Алексин, Узловая и другие райцентры региона.

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