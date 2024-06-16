В Туле стартовал новый сезон молодежного проекта «Летняя Девятка»

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Проект посвящён современным направлениям культуры и искусства.

День начался с презентации короткометражного фильма-дискуссии #КультурныйКодРоссия_Искусство и открытый диалог с автором проекта. Директор Объединения центров развития культуры Елена Арбекова поприветствовала всех присутствующих. Картину представила автор проекта, телеведущая, журналист Арина Шарапова, а также соавторы фильма – известные музыканты, психологи, писатели.

Гости посетили площадки «Летней Девятки», где сегодня была создана атмосфера вдохновения и творчества для всех гостей и жителей города.

Молодые тульские художники представили свои работы на выставке, которая открылась под открытым небом. Были представлены произведения искусства, созданные Евгенией Костиковой, Евгенией Салиховой, Александром Багно, Майей Полунеевой, Светланы Фоминой, Элиной Торос и Ингой Савиной. Художники продемонстрировали своё мастерство в различных техниках, стилях и жанрах.

Для гостей работал маркет с уникальными украшениями, одеждой, аксессуарами и предметами интерьера. Посетители узнали историю создания товаров, пообщались с мастерами и сделали заказы по индивидуальному дизайну. Также все желающие могли принять участие в мастер-классах, поиграть в настольные игры от клуба «Finca» и поучаствовать в художественном флешмобе.

В течение всего дня для гостей работала концертная площадка, на которой выступили тульские исполнители Никита Дзюбенко и Евгения Неструева. Кроме того, звучал DJ-сет от Александра Мухина. Завершили концертную программу студенты, преподаватели и концертмейстеры отделения «Музыкальное искусство эстрады» Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского. В программе прозвучала музыка разных стилей и направлений, джазовые стандарты и популярные эстрадные произведения.