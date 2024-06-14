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Почему обмелел пруд в Рогожинском парке Тулы?

Почему обмелел пруд в Рогожинском парке Тулы?

«Мы за это не отвечаем», – примерно такой ответ был в каждом ведомстве, куда мы обратились в попытках узнать причину резкого снижения уровня воды.

В середине мая местные жители заметили снижение уровня воды в пруду Рогожинского парка. Спустя месяц пруд стал больше походить на лужу, в которую тонкой струйкой впадает река Рогожня.

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«После майских праздников пруд был полноводным и не вызывал вопросов. Сегодня пришла — а в пруду нет половины воды. Жалко уток и рыбу. Такого не было ни разу за 10 лет», — написала тулячка Елена в бот Myslo в Telegram.

«Вода ушла от берега метров на 10-12, хотя и зима была снежной, и весной дождей хватало. Администрация парка ничего не делает, а у нас в пруду и рыба, и утки на ПМЖ. Наверное, опять неисправны задвижки», — рассказал еще один читатель Сергей.

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Рогожинский парк — памятник природы регионального значения и особо охраняемая природная территория. Он входит в структуру «Тульских парков», но не весь — водоем и река Рогожня находятся в ведении регионального министерства природных ресурсов и экологии в соответствии с ч. 1 ст. 8 Водного кодекса РФ. Поэтому для уточнения информации редакция направила в ведомство запрос.

28 мая в министерстве сообщили, что снижение уровня воды — естественное положение дел. Паводок закончился, а вслед за этим и вода понизилась:

«Изменения уровня воды в Рогожинском пруду зависят от притока воды и паводков в регионе. Во время весеннего половодья уровень воды повысился, а сейчас установился стабильный. Пруд контролируется гидротехническим сооружением (ГТС), принадлежащим администрации муниципального образования Тулы. 25 мая 2024 года специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ города осмотрели пруд и сооружение. Они заметили, что уровень воды снизился на 50 см. Проведенные компанией „А-ЭКСПЕРТ“ исследования показали, что сооружение находится в работоспособном состоянии».

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«Стабильный уровень», о котором говорилось в ответе, явно спорит с понятием «привычный». Последний нагляднее всего подтверждает сформировавшаяся за многие годы береговая линия. Пока же готовился ответ в минприроды, за неделю вода отошла от него еще на несколько метров.

«Сейчас это уже не пруд, а лужа, воды в нем практически не осталось. В прошлом году там сломался запор, и пруд начал было сливаться. Проблему устранили мешками с песком, перекрыв воде путь. В этом году паводок был сильным и, видимо, смыл их. И теперь вода беспрепятственно сливается. Так вообще ничего от пруда не останется. Раньше в нем и черепахи водились, и щука. Глубина пруда была около 3 метров, а сейчас можно пешком его перейти, — рассказал живущий рядом с парком туляк Сергей. — Постоянная береговая линия видна отчётливо. Пруд никогда не мелел настолько, насколько упал уровень воды в этом году. При такой жаре вся рыба в нем погибнет, и пруд превратится в болото! Уже по краям вода начала зеленеть».

Myslo направил повторный запрос в минприроды. 6 июня получен уже несколько другой ответ:

«Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проверили состояние гидротехнического сооружения и пруда на реке Рогожне. Выяснилось, что некоторые элементы сооружения повреждены, что может влиять на уровень воды в пруду».

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В администрации Тулы, контролирующей работу Центра гражданской защиты и спасательных работ, с этим утверждением не согласились:

«Специализированной организацией ООО „А-ЭКСПЕРТ“ были проведены гидрологические, инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания данного ГТС. В результате изысканий установлено, что вышеуказанное ГТС является работоспособным. Изменений в техническом состоянии ГТС не выявлено. В данном случае функционирование ГТС не оказывает влияния на изменение уровня воды в водоеме, обмеление пруда из-за состояния ГТС маловероятно».

Все открестились: мол, это не по нашей части.

Итог таков: проблема есть, а тех, кто будет искать ее источник и заниматься устранением, не нашлось. К сожалению, даже тот факт, что парк является памятником природы регионального значения, не становится поводом для проведения межведомственной проверки.

Анна Лукьянова

— Моя мама живет недалеко от парка с 1984 года. Я сама тоже живу рядом и часто хожу с детьми в парк гулять. Да, в прошлые годы иногда пруд немного мелел, но это случалось в конце июля, если лето было засушливым. Но такого, как в этом году, не было никогда. Возможно что-то произошло во время благоустройства — на берегу пруда активно работали минувшей осенью экскаваторы.

Кстати, в 2019–2020 годах водоем в Рогожинском парке был расчищен. Средства на это выделяли в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Работы обошлись в 10 млн рублей и включали очистку дна от иловых отложений, мусора и кустарников.

«В результате мы получили хороший водный объект, который сейчас украшает Рогожинский парк. Вся работа направлена на создание еще одной комфортной зоны отдыха для горожан», — говорил тогда министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Благоустройство особо охраняемой территории продолжилось в 2023 году. На эти цели планировалось выделить более чем 23 млн рублей. Работы включали в том числе и обустройство нескольких дорожек и смотровой площадки. Одна их них ведет к пруду и заканчивается смотровой площадкой.

Но после того, как вода ушла из пруда, смотреть с этой площадки теперь стало некуда.

К слову, работы до сих пор не приняты.

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Возможно, проверка надзорных органов выяснит настоящие причины обмеления водоема, на расчистку которого были потрачены средства из федерального бюджета.

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сегодня, в 11:00 +3
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