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«Бесхозяйственность властей сыграла на руку стихии»: ливни смыли аварийную дамбу в селе Рождествено под Суворовом

«Бесхозяйственность властей сыграла на руку стихии»: ливни смыли аварийную дамбу в селе Рождествено под Суворовом

Жители сообщили о затопленных участках и огородах.

«После тропических ливней прорвалась дамба. Десятки садов и огородов оказались под водой. Погублены посевы и цветники. Бесхозяйственность властей сыграла на руку стихии. Дамба давно нуждается в ремонте», — написали местные жители в нашем блоге «Народный журналист». 

Они приложили фотографии последствий ливней.

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13 июня стало самым дождливым днем месяца: с 9.00 до 21.00 только в Туле выпало 37 мм — это 45% от месячной нормы. 

Ранее Myslo публиковал эмоциональное видео из Товарково Богородицкого района: так местная жительница отреагировала на смытый дождями огород

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