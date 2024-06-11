В Туле прошел пешеходный парад

Фото УГИБДД по Тульской области.

Автоинспекторы совместно с учениками одного из центров образования Тулы провели торжественный марш, в ходе которого напомнили водителям и пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Как сообщает Госавтоинспекция, дети с яркими плакатами прошли по улицам города и призывали граждан к осторожности на дорогах.

— Этот марш — яркий пример того, как дети могут внести свой вклад в создание безопасной обстановки на дорогах, — сообщили в ГИБДД.

Участники парада передали эстафету Новомосковску.