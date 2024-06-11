В Ясной Поляне отметят праздник Троицы

Фото пресс-службы музея-усадьбы "Ясная Поляна".

23 июня в Ясной Поляне отпразднуют Троицу. Все желающие смогут принять участие в троичном обряде, сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и отведать троицкого пирога. Об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

В 12.00 на площадке за Кучерской избой начнется выступление фольклорных коллективов из Тульской области. Гости услышат народные песни, которые звучали еще во времена Льва Толстого.

Также в этот день можно купить билеты на обзорную экскурсию по музею и тематическую экскурсию по заповеднику «Традиции русской усадьбы». Маленькие гости смогут совершить путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями.

Кроме того, в Троицын день будет открыта Кузня, где яснополянские мастера проведут мастер-классы по народному творчеству: гости научатся создавать троичную куклу и праздничный венок, а также смогут расписать керамическую плакетку.

Можно будет прокатиться верхом на лошади и в экипаже, всей семьей сфотографироваться в Кучерской избе.