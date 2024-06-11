  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Суд продлил сроки домашних арестов управленцам «Первого Экспресса» - Томенчуку и Худякову - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне отметят праздник Троицы
Фото пресс-службы музея-усадьбы "Ясная Поляна".

В Ясной Поляне отметят праздник Троицы

Публикуем афишу мероприятий.

23 июня в Ясной Поляне отпразднуют Троицу. Все желающие смогут принять участие в троичном обряде, сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и отведать троицкого пирога. Об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

В 12.00 на площадке за Кучерской избой начнется выступление фольклорных коллективов из Тульской области. Гости услышат народные песни, которые звучали еще во времена Льва Толстого.

Также в этот день можно купить билеты на обзорную экскурсию по музею и тематическую экскурсию по заповеднику «Традиции русской усадьбы». Маленькие гости смогут совершить путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями.

Кроме того, в Троицын день будет открыта Кузня, где яснополянские мастера проведут мастер-классы по народному творчеству: гости научатся создавать троичную куклу и праздничный венок, а также смогут расписать керамическую плакетку.

Можно будет прокатиться верхом на лошади и в экипаже, всей семьей сфотографироваться в Кучерской избе.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:54 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯсная Поляна
Прочее
Троица

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле прошел пешеходный парад
В Туле прошел пешеходный парад
Тульский «Арсенал» покинул Анатолий Макаров
Тульский «Арсенал» покинул Анатолий Макаров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.