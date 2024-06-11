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В Тульской области ЕГЭ по биологии сдали более 1000 школьников
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области ЕГЭ по биологии сдали более 1000 школьников

Результаты экзамена станут известны не позднее 26 июня.

11 июня в Тульской области прошел Единый государственный экзамен по биологии, истории и иностранным языкам (письменная часть). Об этом сообщает министерство образования региона. Работал 31 пункт проведения ЕГЭ.

На биологию зарегистрировалось 1090 школьников, письменную часть иностранного языка написали 715, а историю — 794. 

Результаты всех трех экзаменов станут известны не позднее 26 июня.

Напомним, что минимальный порог составляет по биологии 39 баллов, иностранному языку 30 баллов и по истории 35 баллов.

Основной период единого государственного экзамена на этом завершен.

Впереди — резервные дни, в том числе дополнительные, установленные согласно поручению Президента России.

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