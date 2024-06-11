В Тульской области ЕГЭ по биологии сдали более 1000 школьников

Фото Дмитрия Дзюбина.

11 июня в Тульской области прошел Единый государственный экзамен по биологии, истории и иностранным языкам (письменная часть). Об этом сообщает министерство образования региона. Работал 31 пункт проведения ЕГЭ.

На биологию зарегистрировалось 1090 школьников, письменную часть иностранного языка написали 715, а историю — 794.

Результаты всех трех экзаменов станут известны не позднее 26 июня.

Напомним, что минимальный порог составляет по биологии 39 баллов, иностранному языку 30 баллов и по истории 35 баллов.

Основной период единого государственного экзамена на этом завершен.

Впереди — резервные дни, в том числе дополнительные, установленные согласно поручению Президента России.