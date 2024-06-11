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Источник: перед гибелью 11-летний мальчик поссорился с братом из-за зарядки от смартфона

Источник: перед гибелью 11-летний мальчик поссорился с братом из-за зарядки от смартфона

Мальчик умер мгновенно.

Источник рассказал Myslo подробности чудовищного происшествия в Заречье. Сегодня, 11 июня, тело 11-летнего ребенка было обнаружено возле одного из домов на ул. Максимовского. Вызвали скорую, врачи прибыли на место за 6 минут, но мальчик умер еще до приезда медиков.

Школьник скончался от травм, полученных при падении с высоты. 

Известно, что семья мальчика проживает на седьмом этаже высотки. По нашей информации, ребенок был в этот день дома с братом и мамой. Мальчики якобы поссорились из-за зарядного устройства от смартфона, после чего случилось то, что случилось.

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На месте работают следователи СК и полиция. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.

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сегодня, в 15:50 0
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