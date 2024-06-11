Очевидцы о пожаре в Новомосковске: «На балкон квартиры бросили коктейль Молотова»

Пожар в квартире на ул. Дружбы в Новомосковске начался 11 июня около трех часов ночи.

— На вызов выехали два пожарных расчёта. В квартире на втором этаже сгорел балкон, в комнате обгорел потолок и закоптились стены по всей площади, — рассказали в МЧС. — Предварительная версия произошедшего — поджог. При пожаре никто не пострадал.

Очевидцы в соцсетях рассказали о том, что балкон квартиры подожгли с помощью брошенной бутылки с зажигательной смесью.

Местная жительница Анна М.:

— Мы живём на 8-м этаже. Я проснулась от того, что нечем дышать, выглянула в окно и увидела огонь на балконе 2-го этажа. Приехали две пожарные машины. Хлопков слышно не было.



Фото Татьяны Козыревой.