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Очевидцы о пожаре в Новомосковске: «На балкон квартиры бросили коктейль Молотова»

Очевидцы о пожаре в Новомосковске: «На балкон квартиры бросили коктейль Молотова»

О поджоге сообщили местные паблики.

Пожар в квартире на ул. Дружбы в Новомосковске начался 11 июня около трех часов ночи.

— На вызов выехали два пожарных расчёта. В квартире на втором этаже сгорел балкон, в комнате обгорел потолок и закоптились стены по всей площади, — рассказали в МЧС. — Предварительная версия произошедшего — поджог. При пожаре никто не пострадал.

Очевидцы в соцсетях рассказали о том, что балкон квартиры подожгли с помощью брошенной бутылки с зажигательной смесью.

Местная жительница Анна М.: 

— Мы живём на 8-м этаже. Я проснулась от того, что нечем дышать, выглянула в окно и увидела огонь на балконе 2-го этажа. Приехали две пожарные машины. Хлопков слышно не было.

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Фото Татьяны Козыревой.

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