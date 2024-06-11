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В Тульской области требуется рабочий персонал

В Тульской области требуется рабочий персонал

Служба исследований hh.ru подвела итоги мая на рынке труда Тульской области.

В последний весенний месяц в регионе было зафиксировано около 14 тысяч вакансий, что на 19% больше, чем в мае 2023 года.

Чаще всего работодатели Тульской области открывали вакансии в профессиональных сферах «Рабочий персонал» (26% от общего количества предложений о работе), «Продажи, обслуживание клиентов» (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (21%) и «Розничная торговля» (15%).

Наименее востребованными стали специалисты из профессиональных сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,4%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,2%) и «Страхование» (0,1%).

Число резюме также демонстрирует динамику: в мае 2024 года жители области создали или обновили более 30 тысяч резюме, что на 19% больше по сравнению с маем 2023 года.

Наибольшей популярностью среди жителей Тульской области пользуются профессиональные сферы «Рабочий персонал» (21% от всех резюме), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Продажи, обслуживание клиентов» (15%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%). Реже всего ищут работу жители региона из профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (0,9%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,5%) и «Страхование» (0,2%).

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