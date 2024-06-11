Волонтёры отряда «​​​​​​​ЛизаАлерт» научат туляков искать пропавших людей

Вы слышали об отряде «ЛизаАлерт», видели их посты в соцсетях и хотели бы присоединиться к поискам пропавших людей? Приходите на вводную лекцию-знакомство для всех, кто хочет помогать волонтёрам в их важном и нужном деле!

На лекции вы узнаете об истории и деятельности отряда, о тонкостях проведения поисково-спасательных работ и о том, как каждый из нас может помочь найти тех, кому нужна помощь.

Главная цель таких мероприятий — помочь новичкам и ответить на все вопросы, чтобы они смогли без страха присоединиться к отряду.

Лекция пройдёт 12 июня, в 19.00, в конференц-зале отеля «Азимут». Регистрация проходит здесь. Есть вопросы? Звоните: +7 953 955-04-07.