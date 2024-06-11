  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Волонтёры отряда «​​​​​​​ЛизаАлерт» научат туляков искать пропавших людей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Волонтёры отряда «​​​​​​​ЛизаАлерт» научат туляков искать пропавших людей

Волонтёры отряда «​​​​​​​ЛизаАлерт» научат туляков искать пропавших людей

Ознакомительная лекция для всех желающих состоится в среду, 12 июня.

Вы слышали об отряде «ЛизаАлерт», видели их посты в соцсетях и хотели бы присоединиться к поискам пропавших людей? Приходите на вводную лекцию-знакомство для всех, кто хочет помогать волонтёрам в их важном и нужном деле!

На лекции вы узнаете об истории и деятельности отряда, о тонкостях проведения поисково-спасательных работ и о том, как каждый из нас может помочь найти тех, кому нужна помощь.

Главная цель таких мероприятий — помочь новичкам и ответить на все вопросы, чтобы они смогли без страха присоединиться к отряду.

Лекция пройдёт 12 июня, в 19.00, в конференц-зале отеля «Азимут». Регистрация проходит здесьЕсть вопросы? Звоните: +7 953 955-04-07.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:30 0
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд ЛизаАлертпоиск пропавшихлекция для новичков
Место
Тульская областьТула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков приглашают на бесплатный онкоскрининг
Туляков приглашают на бесплатный онкоскрининг
В Тульской области требуется рабочий персонал
В Тульской области требуется рабочий персонал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.