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На Тулу идет грозовой фронт
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

На Тулу идет грозовой фронт

Синоптики ждут непогоду в ближайшие 1-3 часа.

МЧС распространило метеопредупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории Тульской области ожидаются кратковременный дождь, местами грозы с усилением ветра до 12-17 м/с. Возможность неблагоприятной погоды сохранится до конца суток 11 июня и ночью 12 июня.

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Фотограф:
сегодня, в 09:27 +1
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