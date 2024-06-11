На Тулу идет грозовой фронт

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

МЧС распространило метеопредупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории Тульской области ожидаются кратковременный дождь, местами грозы с усилением ветра до 12-17 м/с. Возможность неблагоприятной погоды сохранится до конца суток 11 июня и ночью 12 июня.