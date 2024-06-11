Накануне Дня России Дмитрий Миляев вручил награды тулякам

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Приветствуя собравшихся, врио губернатора отметил, что единство нашего народа и любовь к Родине во все времена помогали преодолевать любые испытания:

– Мы гордимся богатой историей и культурой нашей великой России, ратными подвигами и трудовыми свершениями россиян. Их значимыми научными открытиями и спортивными победами. И сегодня наша сила – в преемственности поколений, в уважении к героической истории нашей страны, культуре и традициям самых разных народов, живущих в России, – сказал Дмитрий Миляев.

Он также подчеркнул, что Тульская область была и остаётся родиной настоящих патриотов, доблестных защитников, самоотверженных тружеников, выдающихся мастеров.

Среди награжденных – представители самых разных профессий: сотрудники предприятий и организаций, работники образования и социальных служб, благотворители. Это люди, чьи достижения и добросовестный труд способствуют развитию Тульской области и всей России.

– Вы своим трудом, успехами и достижениями подтверждаете, что Тульская область по-прежнему остается надёжной опорой России. Всех нас объединяет готовность трудиться и созидать на благо родного региона и нашего государства. Наши поступки и достижения, наша сплочённость каждый день делают страну сильнее. Вместе мы сохраним и приумножим славу и достояние Отечества, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он выразил благодарность награжденным за все, что они сделали и продолжают делать на благо Тульской области и всей России, и пожелал тулякам крепкого здоровья и благополучия.

В церемонии награждения приняли участие Герои России, Герой Труда РФ, Полный кавалер ордена Трудовой Славы – уроженцы Тульской области. Дмитрий Миляев отметил, что они прославили регион своими достижениями.

В ближайшее время герои посетят детские лагеря и расскажут ребятам про историю России, интересные факты из своей жизни, поделятся с ними своим уникальным опытом. Летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин посетит центр отдыха «Новая волна», где ознакомится с тематической спортивно-развлекательной игрой по станциям «Космическая одиссея» и пообщается с отдыхающими детьми. А Герой Труда РФ Борис Белобрагин посетит детский лагерь отдыха «Березка» и расскажет ребятам о своем трудовом пути.