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Тульские школьники и студенты активно осваивают основы финансовой грамотности

Тульские школьники и студенты активно осваивают основы финансовой грамотности

Весной тематические вебинары от Банка России набрали 27 тысяч просмотров.

Зачем составлять финансовый план, стоит ли брать кредит, кто такие социальные инженеры – этим и другим темам посвящены онлайн-уроки по финансовой грамотности Банка России. Этой весной вебинары набрали 27000 просмотров от 370 школ и 29 колледжей и техникумов.

Самым популярным стал модуль «Личные финансы». Школьники узнали о принципах финансового планирования и управления деньгами, инфляции, научились распознавать распространенные мошеннические схемы и освоили способы защиты от аферистов.

В топ интересных тем вошли предпринимательство, финансовые продукты, страхование и кибербезопасность. Вебинары проходят в прямом эфире. Среди лекторов – специалисты Банка России, преподаватели вузов и эксперты рынка. Следующий цикл онлайн-уроков начнется в сентябре.

 

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