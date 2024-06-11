Тульские школьники и студенты активно осваивают основы финансовой грамотности

Зачем составлять финансовый план, стоит ли брать кредит, кто такие социальные инженеры – этим и другим темам посвящены онлайн-уроки по финансовой грамотности Банка России. Этой весной вебинары набрали 27000 просмотров от 370 школ и 29 колледжей и техникумов.

Самым популярным стал модуль «Личные финансы». Школьники узнали о принципах финансового планирования и управления деньгами, инфляции, научились распознавать распространенные мошеннические схемы и освоили способы защиты от аферистов.

В топ интересных тем вошли предпринимательство, финансовые продукты, страхование и кибербезопасность. Вебинары проходят в прямом эфире. Среди лекторов – специалисты Банка России, преподаватели вузов и эксперты рынка. Следующий цикл онлайн-уроков начнется в сентябре.