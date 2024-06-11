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В Одоеве ввели карантин по бешенству животных
Фото из архива Myslo

В Одоеве ввели карантин по бешенству животных

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Дмитрий Миляев.

В пос. Одоев, на территории одного из частных домовладений, выявлен эпизоотический очаг бешенства животных. Из-за этого на территории районного центра введён карантин.

В течение 179 дней запрещено ввозить и вывозить животных из очага бешенства, а также снимать шкуры с трупов погибших животных.

В границах улиц Гвардейской, Октябрьской, Виноградова, Победы, а также в домах № 1-62 по ул. 50 лет Октября, № 22-60 по ул. Советской, № 1-53 по ул. Тургеневской введён запрет на проведение ярмарок, выставок и других похожих мероприятий, а также на отлов диких животных.

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Фотограф:
вчера, в 21:54 +1
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карантинбешенство животныхограничение
Место
Тульская областьОдоев

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