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Какие автомобили стали лучшими на тульском фестивале «​​​​​​​Автострада-2024»: список

Какие автомобили стали лучшими на тульском фестивале «​​​​​​​Автострада-2024»: список

Участники ежегодного ретро-слёта определили фаворитов в 10 номинациях.

В этом году фестивалю ретро-автомобилей «Автострада» исполнилось 20 лет. С 2017 года неотъемлемой частью фестиваля является ралли классических автомобилей. Заезд проходит по дорогам общего пользования со строгим соблюдением ПДД. 

От главной сцены «Автострады» стартовали 50 автомобилей, производства СССР, Европы и США. Маршрут длиной 85 километров пролегал по дорогам Тулы и Щекинского района. Финальной точкой заезда стала музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». В конце были подведены итоги конкурса в 10 номинациях. Вот так выглядит список победителей:

  • «Реставрация отечественного авто» – ВАЗ-2103В 1972 г. в., владелец – Дмитрий Силаев, г. Фрязино.
  • «Реставрация зарубежного авто» – Buick Super 8 1947 г. в., владелец – Олег Сидоров, г. Королёв.
  • «Реставрация мотоцикла» – BMW R50 1959 г. в., владелец – Василий Маричев, г. Москва.
  • «Капсула времени – отечественный авто» – «Москвич 408» 1968 г. в., владелец – Георгий Чернышев, г. Москва.
  • «Капсула времени – зарубежный авто» – Mercedes Benz R107 1982 г. в., владелец – Алексей Баулин, г. Москва.
  • «Капсула времени – мотоцикл» – Л-300 1935 г. в., владелец – Андрей Галаганов, г. Тула.
  • «Самый дальний пробег» – ГАЗ-21 «Волга» 1969 г. в., владелец – Владимир Губайдуллин, Оренбург.
  • «Спецноминация – отечественный» – ГАЗ-АА 1934 г. в. – «Газдеталь», г. Новомосковск (поднят со дна Шатского водохранилища, отреставрирован до ходового состояния с сохранением оригинального дерева).
  • «Спецноминация – зарубежный» – Ikarus 250, «Мосретротранс», г. Москва.
  • «Лучшая экспозиция ретроклуба» – клуб Lada History.

Своих лауреатов выбрали и авторитетные участники сообщества мотоциклистов «МОТОРОССИЯ»:

  • «Лучшая самоделка» – «Восход 175СМБ302», владелец – Александр, г. Тихорецк.
  • «Бодрый старикан» – BMW R50, владелец – Виталий, г. Москва.
  • «Прекрасная шарманка» – Honda Steed, владелец – Денис Шестов, г. Щекино.
  • «Выбор народа» – «Ява 354», 1961 г. в., владелец – Николай Николаевич Терехов, г. Тула.

Напомним, большой репортаж с фестиваля можно найти здесь.

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