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Как Тула отметит День России: подробная программа

Как Тула отметит День России: подробная программа

Публикуем афишу интересных мероприятий, которые пройдут 12 июня в Тульской области.

Тульский кремль

13.00 — фольклорный фестиваль-конкурс «PRO традиции».

В программе: конкурсные выступления сольных исполнителей и творческих коллективов, выставки и ярмарки народных промыслов, тематические мастер-классы, лекции ведущих педагогов в сфере фольклора, концертная программа при участии фолк-группы «Коленкоръ» (г. Москва). (0+)

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Казанская набережная

12.00 — турнир по смешанным боевым единоборствам. В нем примут участие спортсмены в пяти возрастных группах. (12+)

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Любительская лига продолжится в 18.00 профессиональным турниром «Битва за Тулу»Завершит спортивный праздник турнир «Битва за Тулу»: в октагоне встретятся бойцы из ДНР и ЛНР — Дмитрий Парфёнов и Тимур Абрамов — и боец спецназа Росгвардии из Твери Даниил Косилов.

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Свой второй поединок в «Битве за Тулу» проведёт призёр чемпионата России по панкратиону Егор Швыкин и победитель Кубка России по ММА Алексей Будрин.

Также в Туле выступят мастера спорта России по ММА Алексей Гончаров и Шариф Искандаров, восьмикратный чемпион России, чемпион мира и Европы по карате, спортивный директор, вице-президент Федерации ММА Тульской области Элман Сафаров и участник известных промоушенов Тигран Оганесян.

В «Битве за Тулу» своё мастерство продемонстрирует чемпион России, мастер спорта по панкратиону, неоднократный победитель серии и вице-президент Федерации ММА Тульской области Антон Прусаков. (12+)

Куликово поле

На территории Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом пройдут широкие гулянья. Центральным мероприятием станет Богатырский турнир.

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В 10.00 откроет праздник концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» под управлением Владимира Аленичева. В течение дня праздничное настроение посетителям будут дарить музыканты мужского вокального ансамбля «Куликово поле», Культурного центра УМВД по Тульской области, фольклорный ансамбль «Услада», вокальный коллектив «Растряпуха» Епифанского центра культуры и досуга. Впервые выступит детский фольклорный ансамбль «Ладушки».

В течение праздничного дня маленькие гости вместе с родителями смогут прокатиться по территории музейного комплекса на бричке, пострелять в тире, сразиться с противником на мягких копьях и попробовать сбить набивным «колобком» гигантских матрешек. Мастера предложат сделать тряпичную куклу, петушка из травы, фигурку животного из веток. 

На площадке «Епифанское подворье» детей и взрослых пригласят окунуться в историю купечества на Руси. Посетители узнают, когда был основан город Епифань и в каком веке он стал называться купеческим, сыграют в старинные игры того времени и посоревнуются в беге в мешках и перетягивании каната. (6+)

12.00-16.00 — состязания по силовому экстриму. В турнире примут участие сильнейшие атлеты из Москвы, Орла, а также тульские спортсмены и спортсменки. Наравне с мужчинами женщины будут бороться за звание самых сильных людей России.

В завершении турнира его участников и зрителей ждет силовое шоу «Русские богатыри», силу продемонстрируют российские тяжелоатлеты и чемпионка Тулы по бодибилдингу, уроженка города Щекино Олеся Буренкова.

В рамках празднования Дня России пройдет фестиваль-конкурс национальной кухни «Богатырская трапеза». На суд жюри кулинары представят национальные блюда, приготовленные по аутентичным средневековым рецептам. 

Для зрителей вход на праздник свободный. Участие в мастер-классах — бесплатное. Подробную программу можно узнать на сайте музейного комплекса. (6+)

Ремесленный двор «Добродей»

12.00 — концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп» XVIII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

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В этом году праздник пройдет под девизом «Сохраняя сокровища нации». Концертная программа с ярким национальным колоритом, хореографией и народными песнями на национальных языках народов Тульской области; выставка «Национальный стиль» познакомит гостей с традиционными национальными костюмами; интерактивная программа «Найди общий язык» позволит окунуться в языковое пространство разных культур и создать памятную открытку; мастер-класс «От узора до орнамента» смогут посетить все гости праздника и расписать памятные сундучки, используя традиционные орнаменты разных народов; на интерактивной программе «Игры предков» все желающие смогут освоить и поиграть в русские, дагестанские, азербайджанские, казахские, таджикские, японские игры; на мастер-классе «В ритме народов» все желающие смогут разучить и исполнить основные элементы разнообразных национальных танцев.

В рамках фестиваля состоится торжественная церемония открытия «Аллеи дружбы», которая будет создана при участии руководителей и представителей национальных общественных организаций Тульской области. (6+) 

Парк «Патриот»

12.00 — беседа с выпускницей Краснодарского высшего военного авиаучилища лейтенантом Аллой Самковой.

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Девушка уже работает по профессии: она управляет самолетом и имеет допуск к подготовке десантников. В планах у Аллы стать летчиком первого класса. На встрече пойдет разговор о профессии, мечтах о небе и трудовых буднях летчиков. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Дни армейской культуры». В 14.00 — гала-концерт. Вход свободный. (6+)

Музей обороны Тулы

В течение дня — праздник «Помнить, служить, любить». 

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Ко Дню России в Музее обороны Тулы прозвучат душевные, трогательные и залихватские песни в исполнении тульских коллективов. В нашем музее будут работать интерактивные и театрализованные зоны на экспозиции музея (Солдат писал: «За Родину стою»; Гражданин плакат сражается). (6+)

Тула, ул. Рязанская, 25, к. 1/к. 2. Тел.: 8 953 955-01-93, 8 953 955-08-36.

Музей «Тульские самовары»

12.00 — игра-викторина «Самовар — символ гостеприимства России». (6+)

Тула, ул. Менделеевская, 8. Телефон +7 (4872) 31-23-33.

Туристско-информационный центр «Тульский кремль»

В 12.30 и 15.00 — обзорная экскурсия по центру города «У стен тульской крепости». (6+)

Тула, Кремль, торговые ряды, павильон № 1. Тел. 8 953 995-85-91.
 

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

Выездные мероприятия ко Дню России: патриотическая акция «Герои России», планшетная выставка «Герои Варяга», мастер-класс «Семейный герб», флешмоб «Читаем о России». (6+)

Заокский район, п. Романовские дачи, 14. Тел. 8 (48734) 4-15-29.

Музей П. Н. Крылова

15.00 — программа для семейного досуга «Славные символы России»: знакомство с историей герба и триколора страны, мастер-класс по созданию аппликации из цветов флага. (6+)

Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. 8 (4872) 41-04-60.

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