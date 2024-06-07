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В Заокском районе на территории бывшего лагеря построят гостиничный комплекс
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Заокском районе на территории бывшего лагеря построят гостиничный комплекс

Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей.

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ООО «Самый лучший день» Евгений Черных подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках подписанного соглашения в Заокском районе будет создан гостиничный комплекс на территории бывшего лагеря «Салют».

Дмитрий Миляев отметил, что в последние годы Тульская область становится все более популярной у туристов. Регион принимает более 1,5 млн гостей в год. Растёт потребность в номерном фонде.

— Решить этот вопрос поможет сегодняшнее соглашение. По нему будет создан гостиничный комплекс формата «все включено», который позволит с комфортом отдыхать на природе, — сказал Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что правительство региона окажет компании всестороннюю поддержку в реализации проекта.

Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Будет создано порядка 150 новых рабочих мест. Гостиничный комплекс включит в себя 120 номеров.

В рамках реализации проекта проведут реконструкцию существующих корпусов бывшего лагеря «Салют», организуют ресторан, СПА-зоны, спортивную площадку, бар и банный комплекс.

Сюжет: ПМЭФ-2024
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