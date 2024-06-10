«Стоунхендж» обнаружила прокуратура на детской площадке в Богородицком районе

Фото прокуратуры Тульской области.

Это и другие сооружения на детских площадках представляют опасность.

Богородицкая межрайонная прокуратура выявила 14 площадок с опасным для жизни и здоровья игровым оборудованием в посёлках Товарковском и Иевлевском. Все они находятся в оперативном управлении МКУ «Коммунальная служба».

На одной из площадок обнаружены опасные ветхие строения из кирпичей, не предусмотренные паспортом. Кстати, они чем-то напоминают знаменитый английский памятник архитектуры.

Помимо этого, на площадках не размещены информационные таблички, содержащие сведения об эксплуатанте, правилах безопасности и номерах телефонов экстренных служб.

Межрайонный прокурор внёс главам муниципалитетов и руководителю учреждения представления с требованиями привести детские площадки в надлежащее состояние. Устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.