«Стоунхендж» обнаружила прокуратура на детской площадке в Богородицком районе

Богородицкая межрайонная прокуратура выявила 14 площадок с опасным для жизни и здоровья игровым оборудованием в посёлках Товарковском и Иевлевском. Все они находятся в оперативном управлении МКУ «Коммунальная служба».
Помимо этого, на площадках не размещены информационные таблички, содержащие сведения об эксплуатанте, правилах безопасности и номерах телефонов экстренных служб.
Межрайонный прокурор внёс главам муниципалитетов и руководителю учреждения представления с требованиями привести детские площадки в надлежащее состояние. Устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.