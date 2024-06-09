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Тульские некоммерческие организации получат гранты на 5,6 млн рублей
Фото из архива Myslo

Тульские некоммерческие организации получат гранты на 5,6 млн рублей

Деньги будут направлены на реализацию социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подписал распоряжение о предоставлении муниципальных грантов некоммерческим организациям, одержавшим победу в конкурсе социально значимых программ и инициатив.

По направлению «Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта» определены восемь победителей, которые разделят между собой более 1,8 млн рублей. По направлению «Развитие и поддержка институтов гражданского общества и общественного самоуправления» два победителя получат 400 тысяч рублей.

В направлении «Гармонизация межнациональных отношений» определён один победитель — ему будет предоставлен грант на четверть миллиона рублей. Также администрация выделит деньги на улучшение экологической ситуации, военно-патриотическое воспитание, организацию занятости и досуга молодёжи. Общая сумма всех грантов составит чуть более 5,6 млн рублей.

Текст постановления можно найти тут.

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