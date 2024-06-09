Тульские некоммерческие организации получат гранты на 5,6 млн рублей

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Деньги будут направлены на реализацию социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подписал распоряжение о предоставлении муниципальных грантов некоммерческим организациям, одержавшим победу в конкурсе социально значимых программ и инициатив.

По направлению «Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта» определены восемь победителей, которые разделят между собой более 1,8 млн рублей. По направлению «Развитие и поддержка институтов гражданского общества и общественного самоуправления» два победителя получат 400 тысяч рублей.

В направлении «Гармонизация межнациональных отношений» определён один победитель — ему будет предоставлен грант на четверть миллиона рублей. Также администрация выделит деньги на улучшение экологической ситуации, военно-патриотическое воспитание, организацию занятости и досуга молодёжи. Общая сумма всех грантов составит чуть более 5,6 млн рублей.