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В Тульской области станет проще оформить единовременную выплату взамен предоставления земельного участка
Изображение от freepik.

В Тульской области станет проще оформить единовременную выплату взамен предоставления земельного участка

С 30 мая подать заявление на получение услуги можно будет на портале Госуслуг.

Региональная выплата в размере 200 000 рублей взамен оформления земельного участка установлена в 2019 году. Ранее заявление на выплату нужно было принести в органы соцзащиты. Теперь его можно оформить в режиме онлайн, не выходя из дома по ссылке. Срок рассмотрения заявления — 20 рабочих дней.

Получатели выплаты должны иметь трех и более детей, постоянно проживать на территории региона вместе с детьми. Предельный возраст детей — до 18 лет или 23 лет при обучении или службе по призыву.

Выплату можно потратить на покупку жилья, заключение договора участия в долевом строительстве, первоначальный взнос по ипотеке, погашение займа и процентов по договору на покупку или строительство жилья.

Напомним, 2024 год объявлен Годом семьи. В этот год особое внимание уделяется развитию семейных ценностей, укреплению института семьи и усилению мер поддержки.

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