Тульская область расширяет сотрудничество с китайскими инвесторами

Сторонами соглашения стали Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области, акционерное общество «СЛСи-Рус» и ГК «Чунцинская государственная холдинговая компания машиностроения» города Чунцин.
Документ подписали генеральный директор АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» Павел Татаренко, генеральный директор АО «СЛСи-Рус» Ли Шобин и заместитель генерального директора ГК «Чунцинская государственная холдинговая компания машиностроения» города Чунцин Цзян Цзинци.
По словам Павла Татаренко, развитие международного сотрудничества между регионами России и Китая набирает быстрые темпы:
– Сегодняшний меморандум направлен на расширение возможностей по поиску и импорту технологий и оборудования для предприятий Тульской области. Он будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций из Китая, а также поможет расширить взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.