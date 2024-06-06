  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область расширяет сотрудничество с китайскими инвесторами - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская область расширяет сотрудничество с китайскими инвесторами
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область расширяет сотрудничество с китайскими инвесторами

Очередным витком партнёрства стал новый меморандум, подписанный на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Сторонами соглашения стали Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области, акционерное общество «СЛСи-Рус» и ГК «Чунцинская государственная холдинговая компания машиностроения» города Чунцин.

Документ подписали генеральный директор АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» Павел Татаренко, генеральный директор АО «СЛСи-Рус» Ли Шобин и заместитель генерального директора ГК «Чунцинская государственная холдинговая компания машиностроения» города Чунцин Цзян Цзинци.

По словам Павла Татаренко, развитие международного сотрудничества между регионами России и Китая набирает быстрые темпы:

– Сегодняшний меморандум направлен на расширение возможностей по поиску и импорту технологий и оборудования для предприятий Тульской области. Он будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций из Китая, а также поможет расширить взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Сюжет: ПМЭФ-2024
Отечественные инновации от ГК «Полипласт»: укрепление экономики России через научные разработки
Новости компаний
Отечественные инновации от ГК «Полипласт»: укрепление экономики России через научные разработки
сегодня, в 16:00, 0 212 0
Вторая жизнь Колосовского замка: в Тульской области восстановят усадьбу Черковых-Пасхаловых
Жизнь Тулы и области
Вторая жизнь Колосовского замка: в Тульской области восстановят усадьбу Черковых-Пасхаловых
сегодня, в 15:45, 18 1831 1
В Тульской области построят фабрику по производству картона
Политика и экономика
В Тульской области построят фабрику по производству картона
сегодня, в 13:08, 15 842 0
В Тульской области будут выпускать высокоточные детали для нужд машиностроения
Политика и экономика
В Тульской области будут выпускать высокоточные детали для нужд машиностроения
сегодня, в 12:25, 15 694 2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 22:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
ПМЭФ-2024соглашение о сотрудничествеинвестиции
Место
Тульская областьКитай
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 7 июня
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 7 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.