Тульская область расширяет сотрудничество с китайскими инвесторами

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Очередным витком партнёрства стал новый меморандум, подписанный на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Сторонами соглашения стали Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области, акционерное общество «СЛСи-Рус» и ГК «Чунцинская государственная холдинговая компания машиностроения» города Чунцин.

Документ подписали генеральный директор АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» Павел Татаренко, генеральный директор АО «СЛСи-Рус» Ли Шобин и заместитель генерального директора ГК «Чунцинская государственная холдинговая компания машиностроения» города Чунцин Цзян Цзинци.

По словам Павла Татаренко, развитие международного сотрудничества между регионами России и Китая набирает быстрые темпы:

– Сегодняшний меморандум направлен на расширение возможностей по поиску и импорту технологий и оборудования для предприятий Тульской области. Он будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций из Китая, а также поможет расширить взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.