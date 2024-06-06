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Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 7 июня

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 7 июня

Плановые работы пройдут в оружейной столице с 9.00 до 17.00.

Публикуем список адресов:

  • ул. Карпова, 101, 103, 103-а,
  • ул. Октябрьская, 284, 299-а, 301, 301-а,
  • ул. Богучаровская, 2-а, 8-а, 14,
  • ул. Бондаренко, 39,
  • пр-т Ленина, 103, 105,
  • 1-й Южный пр-д, 1 к. 1, 4, 8,
  • Ханиниский пр-д, 6,
  • Новомосковское шоссе, 34,
  • пр-т Ленина, 62, 64, 66,
  • ул. Первомайская, 9,
  • пос. Михалково: ул. Колхозная, 48-56 (чётн.), 29-73 (нечётн.), 86, 86-а, 88, 90, 92, 92-а, 96, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 118-а, 124-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Косогорская, 30,
  • пос. Косая Гора: ул. Кудрявцевская, 52-78 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
  • ул. Вахрушева, 35,
  • ул. Шевченко, 52-68 (чётн.), 41-59 (нечётн.).

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