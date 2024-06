Туляк Станислав Добров отправился на велосипеде покорять Памирский тракт

фото с сайта ru.freepik.com

32-летний Станислав Добров 1 июня выехал из города Каракол республики Кыргызстан, взяв с собой лишь велосипед, палатку и другое снаряжение.

— Сложно назвать это велопутешествием, скорее рейсом дальнобойщика, так как это не велосипед, а фура! Я поднимаю его с большим трудом… Но не будем о грустном, — рассказал о начале путешествия Станислав в своём Телеграм-канале.

В первый день путь он начал в 6 утра.

— Велосипед ощущался валким, даже казалось, что руль не слушается меня, педали крутятся с большим трудом, а сдвинуться с места вообще казалось невозможным! Но километр за километром начинали меня переубеждать, а Strava даже говорила, что средняя скорость была 17 км/ч). На пути было не так много городов, но те, в которые я попадал, радовали большим количеством местных жителей. И было особенно интересное ощущение, когда все дети кричат тебе «хелло»! Повстречал группу походников, вот они оказались настоящими иностранцами, чехами, если быть точнее. Они ждали машину, чтобы отправиться в горы. Перекинувшись стандартными фразами, я уж было собрал уезжать как один из них предложил печенье со словами «I think you need sugar». И он оказался прав, во мне появились дополнительные силы, что я смог за полчаса проехать 10 км.

В итоге к 15:37 я успел проехать 115 км, наслаждался внезапно появившимся хорошим асфальтом, дядькой на горе и звуком треска… Это была моя самодельная сумка на багажнике. Лопнул фастекс, и под внезапно свалившимся большим весом не выдержала лямка. Пришлось срочно сворачивать на пляж и ставить лагерь. Как попаду в Бишкек, попробую поискать нормальные сумки. А что в лагере? Еле докатил по песку свой «самосвал», возвращался за сумками, кипятил воду для макарон с тушёнкой, уронил воду, съел тушёнку просто так, зашил сумку, посмотрел на надвигающиеся тучи, залез в палатку, дописал это сообщение, уснул.

На второй день путешественник преодолел 119 км.

— Узнал, какая фраза идёт после «хеллоу» от местных детей. Это фраза «дай мани». Интересно, как это воспринимают настоящие иностранцы, когда слышат «die money», — добавил

Для Станислава это путешествие стало уже третьим: в 2021 году он проехал за 13 дней 1400 км по маршруту Тула — Новороссийск, а в 2022 году за 61 день преодолел 9600 км от Тулы до Владивостока.