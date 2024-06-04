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На ул. Металлистов приземлился Самоваро-паровозо-ветролёт
Фото Алексея Пирязева и Кирилла Климова.

На ул. Металлистов приземлился Самоваро-паровозо-ветролёт

Новый арт-объект работы тульского мастера Кирилла Климова украсил площадку перед лавкой «Самоваръ» на Металлистов, 14-в.

Кирилл Климов рассказал Myslo историю этой скульптуры в стиле стимпанк.

— Вместе с Сергеем, владельцем лавки, долго думали, какую скульптуру сделать. Должно же быть связано с самоварами, с чаепитием. Придумывали и робота в цилиндре, пьющего чай, и много чего еще. А потом Сергей где-то достал древнюю картофелекопалку, которая много лет ржавела где-то в полях. Она и стала основой нового артобъекта. 

Ну, а когда Кирилл и Сергей услышали старую песенку из 80-х на стихи Юнны Мориц, идея обрела четкие формы. Четче некуда!

Самоваро — паровозо — ветролёт!
Он летит, свистит, пыхтит и чай дает,
Он летит себе по небу и свистит,
И чаёк для Дуси с Васей кипятит,
Много краников имеет и колес
Самоваро — ветролёто — паровоз,
Паровозо — ветролёто — самовар
Машет крыльями, пускает теплый пар,
Греет публику, танцует и поет
Самоваро — паровозо — ветролёт!

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На создание Самоваро-паровозо-ветролёта ушло около двух месяцев. О каждой части этого «франкенштейна» Кирилл может рассказать отдельную историю.

К слову о самоварах. От главного тульского символа в арт-объекте всего две детали: крышка и ножка. «Так что поклонникам передайте, что ни один самовар при изготовлении скульптуры не пострадал!» — смеется Кирилл. 

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«Самовар», что в задней части скульптуры — это бывший самогонный аппарат. Внутри даже змеевик имеется. Там же встроена действующая печь-буржуйка с поддувалом и топкой — можно запросто разжечь, поставить чайник сверху и закипятить чайку.

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Передняя решетка у Самоваро-паровозо-ветролёта — от старой «Волги», сиденье — тоже автомобильное, но без обшивки. Передние фонари — это части настоящих уличных светильников, которые с деревянных столбов освещали улицу Тулы в каких-нибудь 30-х годах.

Важная часть Самоваро-паровозо-ветролёта — крылья. Они сделаны из частей поломанной грузовой тележки и изоляционных коробов от электропроводки. Можно сесть в Самоваро-паровозо-ветролёт и от души помахать крыльями. Он не полетит, но, кто знает, вдруг всё еще впереди!

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:50 +1
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