В Ясной Поляне выбрали участников VI Летней школы для учителей

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

С 23 по 27 июля музей-усадьба Л. Н. Толстого и ассоциация «Гильдия словесников» проведет VI Летнюю школу для учителей русского языка и литературы.

Она предполагает очную форму взаимодействия филологов, критиков, литературоведов и учителей-практиков. Отбор участников проводился на конкурсной основе; заявки на участие в этом году принимались с 3 по 20 мая.

За это время в оргкомитет Летней школы было прислано 118 заявок из 38 субъектов РФ, а также из Армении. В конкурсе приняли участие педагоги из общеобразовательных средних школ, гимназий, лицеев и лицеев-интернатов, преподаватели вузов, а также частные учителя и учителя семейных классов. По итогам отбора в конце июля в Ясную Поляну приедет 40 учителей-словесников.

В этом году тему Летней школы можно условно обозначить как «Детство» — детство Льва Толстого, воспитание в семье Толстых, детское творчество и техника свободного письма.

Программа включает лекции, экскурсии, встречи с научными сотрудниками музея-усадьбы «Ясная Поляна». Большой упор будет сделан на практическую работу: обсуждение идей в группах и с модератором, круглые столы.

Практическую работу проведут:

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля, профессор РГГУ и Школы-студии МХАТ, литературный критик;

Елена Романичева, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ;

Юрий Сапрыкин, литературный критик, обозреватель издания «Коммерсант-Weekend»;

Антон Скулачев, учитель русского языка и литературы школы № 1514, председатель Гильдии словесников.

По окончании курса участникам будут выданы сертификаты об участии в Летней школе и освоении образовательной программы.