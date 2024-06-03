В этом году в Туле капитально отремонтируют три центра образования

Фото Алексея Пирязева.

Это ЦО № 39 и 26, а также гимназия № 11.

В Туле продолжается обновление школ по государственной программе. В этом году запланирован капитальный ремонт в трех центрах образования.

Так, в ЦО № 39 на ул. Перекопской, 2 будет выполнен комплекс работ, включающий ремонт кровли и фасада, замену коммуникаций, ремонт кабинетов, коридоров и пищеблока, закупку нового оборудования. Также будет благоустроена прилегающая территория.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, капитальный ремонт ведется и в подразделениях ЦО № 26 и гимназии № 11.

Обновление школ проходит по региональной программе «Модернизация школьных систем образования» государственной программы РФ «Развитие образования». Программу по всей стране реализуют по поручению Президента.