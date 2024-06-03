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В мае в Туле было 29 солнечных дней
Фото Артема Жильцова.

В мае в Туле было 29 солнечных дней

Это 115% от месячной нормы.

Май в Туле по температуре получился ниже нормы на два градуса (+11,8 градуса). Для примера: в прошлом году было +12,2, а в 2022-м — +10,8. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра.

За месяц в областной столице выпало 48 мм осадков, что составило 100% от месячной нормы. Так, в 2023 году было 25 мм, в 2022-м — 43 мм, а в 2021-м — 118 мм.

Май выдался довольно солнечным — в Туле было 29 солнечных дней. Продолжительность солнечного сияния составила 323,9 часа. Это 115% от месячной нормы.

В прошлом месяце был побит один антирекорд: 14 мая температура воздуха опустилась до -2,6 градуса. До этого холоднее было только в 2004 году — -1,7 градуса.

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Фотограф:
сегодня, в 16:27 0
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