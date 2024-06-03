Врио главврача тульского Центра медицины катастроф назначен Александр Воробьев

Фото Центра медицины катастроф Тульской области.

Стаж его работы в медицине – 37 лет.

Врио главного врача тульского Центра медицины катастроф назначен Александр Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Напомним, на этой должности Воробьев сменил Сергея Мухина.

Александр Викторович — выпускник старейшего медицинского вуза России. В 1994 году он окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова (сейчас — Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова). Ранее работал заведующим подстанцией Зареченского района Тулы, затем занимал пост заместителя главного врача Центра по клинико-экспертной работе. Имеет высшую квалификационную категорию.