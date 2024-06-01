В Тульской области загорелись Лупишкинские болота: погибших животных нет

Фото минприроды Тульской области.

В Кимовском районе еще в четверг начался пожар на Лупишкинских болотах в Кимовском районе, там загорелись сухая трава и камыш. На место выехали инспекторы минприроды Тульской области и сотрудники МЧС. В текущий момент огонь локализован.

Территория возгорания была обследована сотрудниками департамента охотничьего хозяйства регионального минприроды при помощи болотохода и квадрокоптера, так как подъездные пути для иной техники к месту горения отсутствуют.

— Причина возгорания неясна, однако обследование показало, что погибших или находящихся в бедственном положении животных на территории горения нет, — сообщили в минприроды.

Специалисты Тульского экзотариума напомнили, что возгорание болот всегда несет огромную опасность как для животных, так и для среды их обитания в целом.

— Мы призываем быть максимально осторожными и внимательными, не разводить костры, не пытаться жечь сухую траву вне разрешенных законодательством зон.