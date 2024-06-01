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В Плеханово жители почти три недели живут без воды из-за проблемного ремонта колодца
Фото читателей.

В Плеханово жители почти три недели живут без воды из-за проблемного ремонта колодца

Дорогу к колодцу заасфальтировали, а погребенную под асфальтом трубу прочистить забыли.

В редакцию Myslo обратилась жительница поселка Плеханово. Недавно на ул. Горской администрация занялась благоустройством снабжающего водой окрестные дома колодца. Рабочие забетонировали вокруг него землю, заасфальтировали и обустроили прилегающую дорогу.

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Однако под асфальтом осталась труба, которую должны были предварительно прочистить. Теперь жители сидят без воды: трубу обратно раскопать не могут, их просят подождать проведения следующих работ. А если и раскопают, то вместе с новым асфальтом.

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 — Кольца наклонены, труба закопана. Всё в ажуре. Закроют металлической крышкой, просто откачают воду и всё. Людей не слышат, так проще. Забетонировали колодец, а его нужно было приподнять и поставить внутри стяжки. Ничего нет. Лежат мешки с мусором, его как уже неделю администрация не вывезет, — возмущаются жители.

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