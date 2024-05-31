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В Кимовском районе сгорело Лупишкинское болото

В Кимовском районе сгорело Лупишкинское болото

О возгорании сухой травы и камыша местные жители сообщили еще в четверг.

Пожар на Лупишкинском болоте в Кимовском районе начался в четверг. Ою этом сообщили местные жители. Обстоятельства возникновения пожара в настоящий момент неясна.

«Возгорание болота несет опасность для среды обитания и животных. В настоящий момент погибших животных не обнаружено», — сообщает Телеграм-канал «Зеленка».

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Лупишкинское болото располагается в пойме р. Дон и является интереснейшим природным объектом. 

Исследователи конца XIX — начала ХХ века В. Цингер, А. А. Крубер, В. В. Розен отмечали наличие на данном болоте редкого для лесостепной зоны таёжного комплекса растений: клюквы, голубики, водяники, росянки, багульника, сфагновых мхов и пр. А. А. Флёров (1909) выявил здесь произрастание меч-травы.

В настоящее время облик болота сильно изменился из-за добычи торфа с 1943 по 1971 годы. Перед добычей болото было осушено, что привело к снижению видового разнообразия таёжной флоры по сравнению с началом ХХ века. В 1982 году в центральной части Лупишкинского болота, носящей историческое название «Бор», была организована Особо охраняемая природная территория «Карстовые озера „Бездонное“ и „Бездонье“».

Согласно результатам исследований 2000–2010 гг. на Лупишкинском болоте произрастало 322 вида растений, 15 видов шляпочных грибов, обитало 12 видов птиц, по 3 вида земноводных и пресмыкающихся, 168 видов чешуекрылых и 62 вида двукрылых насекомых. Многие из этих представителей растительного и животного мира нуждаются в охране на территории Тульской области, а некоторые включены в Красную книгу РФ (меч-трава обыкновенная, ятрышник шлемовидный, говорушка Джоссеранда, энтолома парковая).

В настоящее время Лупишкинское болото входит в список проектируемых памятников природы, поскольку ряд редких видов растений, грибов, а также своеобразных местообитаний, оказываются за пределами существующего ООПТ.

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