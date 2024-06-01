Детская школа «Академии Михайлова» торжественно завершила сезон

В год пятилетия Академии сезон-2024/25 все команды детской школы начнут в группах «А» Первенства и Кубка города Москвы.

31 мая в ледовом дворце «Юбилейный» Новомосковска состоялось закрытие сезона-2023/2024 для юных хоккеистов.

Воспитанники «Академии Михайлова» получили заслуженные кубки и медали по итогам чемпионатов города Москвы.

Президент «Академии Михайлова» Александр Ковалёв направил приветствие юным хоккеистам:

— В этом сезоне каждый из вас продемонстрировал удивительную силу духа и упорство. Особая благодарность педагогам, тренерскому штабу за ваш профессионализм и неоценимый вклад в развитие наших спортсменов. Спасибо родителям воспитанников за терпение в первую очередь. В сотрудничестве с тренерами и учителями вы помогаете нашим ребятам делать сначала первые шаги в хоккее, а затем ведете их в большой спорт, к серьезным победам.

Вы все видите, хоккей в регионе активно развивается. И это было бы невозможно без системной поддержки регионального правительства.

Помните, победы этого сезона — лишь начало пути. Продолжайте двигаться вперед, ведь истинная ценность спорта — в постоянном самосовершенствовании и стремлении к новым вершинам.

Также со словами поздравления к хоккеистам со сцены обратился министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил достижения всей вертикали «Академии Михайлова», семейную атмосферу на трибунах Ледового дворца, а также поблагодарил Группу компаний «Полипласт» за поддержку и развитие спорта в регионе.

«Михайловцы» 2015 г. р. показали себя на Кубке ФХМ и заняли итоговое второе место, которое позволит им начать следующий сезон в группе сильнейших команд Кубка Москвы.

Хоккеисты 2014 г. р. завоевали бронзовые награды группы «А» Кубка города Москвы.

Воспитанники 2009 г. р. завоевали золотые награды группы «Б» Открытого первенства Москвы. Они победили во всех 26 матчах, забросив в ворота соперников 184 шайбы. В переходных матчах воспитанники «Академии Михайлова» дважды обыграли воскресенский «Химик» и завоевали право выступать в следующем сезоне в группе «А» Первенства Москвы.

Свои заслуженные трофеи получили и воспитанники 2008 и 2011 г. р., которые впервые в истории клуба стали чемпионами группы «А» Первенства города Москвы.

Таким образом, в год пятилетия «Академии Михайлова» сезон-2024/2025 все команды детской школы начнут в группах «А» Первенства и Кубка города Москвы, что показывает уровень развития клуба, благодаря поддержке правительства Тульской области и Группы компаний «Полипласт».

Главными героями вечера стали выпускники — «михайловцы» 2007 г. р. 16 хоккеистов детской школы получили дипломы и памятные награды, а также кубок и серебряные медали группы «Б» Первенства Москвы.

Всех гостей праздника ждали зоны активностей перед ледовым дворцом: бросковая зона и площадка для игры в флорбол, а также бесплатная сладкая вата подняли настроение зрителям перед мероприятием. На сцене в чаше арены атмосферу праздника создавали эстрадный оркестр Sedov Band и коллектив барабанщиков Top Beat.

С творческим номером выступили воспитанники «Академии Михайлова» 2013 г. р. Родион Михайлов и 2014 г. р. Иван Хлыстов.