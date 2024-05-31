  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Источник: председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев станет врио губернатора Самарской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Источник: председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев станет врио губернатора Самарской области

Источник: председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев станет врио губернатора Самарской области

Сообщается, что он возглавит регион после ухода Дмитрия Азарова.

Разговоры о перемещении Вячеслава Федорищева в Самару ходили давно. Сегодня, 31 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ушел в отставку.Телеграм-канал «Друид» сообщает, что временно исполнять его обязанности будет Вячеслав Федорищев. О назначении якобы скоро объявят. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:36 0
Другие статьи по темам
Событие
Вячеслав Федорищев
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов
С начала года почти 50 туляков открыли свое дело при поддержке службы занятости    
С начала года почти 50 туляков открыли свое дело при поддержке службы занятости    
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.