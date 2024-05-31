Источник: председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев станет врио губернатора Самарской области

Сообщается, что он возглавит регион после ухода Дмитрия Азарова.

Разговоры о перемещении Вячеслава Федорищева в Самару ходили давно. Сегодня, 31 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ушел в отставку.Телеграм-канал «Друид» сообщает, что временно исполнять его обязанности будет Вячеслав Федорищев. О назначении якобы скоро объявят.