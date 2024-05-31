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В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов

По оценкам ГД, электронными сигаретами пользуются около 4 млн россиян.

Сегодня, 31 мая в нижнюю палату парламента внесли межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов.

Документ запрещает розничную торговлю никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки. Депутаты аргументируют, согласно исследованиям, количество людей, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

Также авторы обращают внимание: безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Кроме того, депутаты подчеркивают: действующие запреты не помогают ограничить распространение продукции среди несовершеннолетних.

 

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