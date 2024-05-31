Алкоголь на верандах, безопасный туризм и бесплатные лекарства: какие законы вступают в июне

Myslo подготовил подборку о том, какие законодательные изменения вступают в силу в первый месяц лета.

Меняется порядок назначения детских пособий

С 1 июня при назначении пособия на ребенка до 17 лет теперь будут учитываться выплачиваемые алименты. Если решение суда о назначении алиментов имеется, но исполнительного производства нет, то сумма будет учитываться со слов заявителя. Если они взыскиваются через приставов, то будут учитываться сведения, предоставленные ФССП.

Кроме того, с 1 июня при назначении единого пособия из расчета среднедушевого дохода семьи будут исключены доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях по очной форме не менее 6 месяцев. Справку об обучении заявитель должен представить в клиентскую службу Отделения СФР.

Ответственность ресурсоснабжающих компаний за некачественные услуги

Для ресурсоснабжающих организаций с 9 июня ужесточат наказания за предоставление некачественных услуг ЖКХ — подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой и другое. Штрафы составят до 100 тысяч рублей.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что действующие штрафы необходимо пересмотреть.

«Их размер не пересматривался с 2007 года. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги. После принятия поправок в КоАП штраф вырастет многократно: это будут уже десятки тысяч рублей», — рассказал Вячеслав Володин.

Контроль за оборотом алкогольной продукции

Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции будет возможен при наличии сопроводительных электронных документов. Они должны удостоверять легальность производства и оборота такой продукции.

На летних верандах разрешено продавать алкоголь

С 1 июня учреждениям общественного питания разрешено продавать алкоголь любой крепости на сезонных площадках – летних верандах. Раньше за это грозил штраф до 300 тыс. рублей. Для этого он должен иметь лицензию на торговлю алкоголем, заново получать её для продажи алкогольных напитков на веранде не требуется.

Туризм обезопасят

С 1 июня гиды и проводники туристов по опасным маршрутам обязаны проходить аттестацию в спортивной федерации или одобренной правительством организации. Без этой аттестации водить группы в походы теперь запрещено. Также они должны уведомлять МЧС о начале похода и его окончании. Кроме этого, гиды и проводники должны будут регулярно проходить переподготовку и переаттестацию.

Маркируемых товаров станет больше

Расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С наступлением лета в него теперь входят пакетированные безалкогольные напитки и квасы, квасы в банках, соки, компоты, морсы, напитки на растительном сырье в потребительской упаковке. Благодаря этому покупатель сможет узнать всю информацию о производителе через приложение системы «Честный знак».

Мастера художественного промысла попадут в реестр

Работать над ним начнут с 10 июня. Благодаря появлению реестра мастера народного художественного промысла будут регистрироваться в качестве самозанятых. Кроме этого, появится реестр образцов изделий народного художественного промысла, которые признаны художественным достоинством.

Борьба с детской преступностью

Вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких — трех и более — преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Ранее УК РФ не предполагал дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений, в совершение которых вовлекают детей.

Защита пенсий детей-инвалидов от списания

Пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, а также социальные доплаты к ним не спишут при взыскании долгов с другого человека. Это касается случаев, когда средства поступают на счета родителей, усыновителей и опекунов. Ранее эти деньги могли подпасть под взыскание.

«Пенсии детей-инвалидов зачисляются на счета родителей, опекунов или попечителей и должны быть защищены от взысканий», — подчеркивал Вячеслав Володин.

Осужденных матерей будут выпускать раньше

Женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, если отбыли уже четверть срока, в случае наличия у них детей до 4 лет, которые содержатся при них или в доме ребенка исправительного учреждения. Раньше досрочное освобождение полагалось для женщин с детьми до 3 лет. Изменения вступают в силу с 10 июня.

Перечень жизненно необходимых лекарств расширен

В него включены препараты для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а также для борьбы с рассеянным склерозом. Они войдут в список с 18 июня.

Цены на препараты, находящиеся в перечне жизненно необходимых лекарств, регулируются на государственном уровне, а при назначении врачом их будут выдавать бесплатно пациентам, проходящим лечение в рамках ОМС.

Дактилоскопия для иностранцев

Граждане других стран при трудоустройстве на работу должны будут проходить процедуру дактилоскопии. Эта же процедура обязательна, если они планируют находиться на территории России больше

90 дней.

Новое требование вступает в силу с 23 июня. Снимать отпечатки пальцев будет ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Они смогут также пройти процедуру в своей стране, если она входит в утвержденный правительством перечень.