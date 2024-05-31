Николай Воробьев поздравил Вячеслава Федорищева с новым назначением

Председатель Тульской областной Думы поздравил Вячеслава Федорищева с

назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области:

– Президент России Владимир Владимирович Путин оказал высокое доверие Вячеславу Андреевичу Федорищеву, предложив ему возглавить Самарскую область. Это достойная оценка его успешной деятельности в команде Алексея Геннадьевича Дюмина. За время работы в регионе Вячеслав Андреевич проявил себя как талантливый руководитель, энергичный и ответственный человек, способный претворять в жизнь важные задачи. Он многое он сделал для развития экономики края, реализации инвестпроектов, успешного выполнения программы социально-экономического развития Тульской области на 2021–2026 годы. Во многом благодаря его усилиям область вошла в пятерку регионов России с сильнейшей экономикой.

Искренне желаю Вячеславу Андреевичу Федорищеву успехов в новой должности и уверен, что он справится со всеми поставленными перед ним задачами и оправдает доверие Президента России.